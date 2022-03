Zes jaar wachten, maar nog steeds niet veilig oversteken in Epse: ‘Waarom duurt dit zo lang?’

Boze boer uit Zutphen moet toch zitten voor bedreiging en zware mishande­ling passanten Kerkpad

Het gerechtshof in Arnhem heeft een boer uit Zutphen een strengere straf opgelegd dan waarvoor hij in hoger beroep is gegaan. De 50-jarige man is nu veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf (twee maanden voorwaardelijk) voor bedreiging en zware mishandeling van passanten die over het Kerkpad, een openbaar pad over zijn erf, liepen en fietsten.

25 februari