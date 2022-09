Zoekactie gestaakt: vermiste man (22) uit Zutphen gevonden in Utrecht

Bert Nijeboer, woordvoerder van het Search And Rescue Team (SAR) meldde maandagavond rond 22.30 uur dat Noah was gezien door een kennis van de familie in Utrecht. Nijeboer: ,,Die kennis wist niet dat Noah vermist was, maar door alle verhalen en door de verspreiding van het bericht over zijn vermissing die deze kennis daarna zag, kon hij zijn familie waarschuwen en vertellen waar Noah was. Noah is vervolgens opgehaald door zijn familie.”