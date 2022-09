Zutphen heeft weer geld en gaat dat flink investeren, dit gaan inwoners ervan merken

Minimarege­lin­gen voor kinderen en jongeren in Zutphen met flinke smak omhoog: ‘Hard nodig’

Gezinnen in Zutphen met een krappe portemonnee krijgen een flinke steun in de rug. De gemeente Zutphen verruimt het Kindpakket en de Meedoenregeling. Door die regelingen krijgen kinderen onder meer een deel van de gemaakte kosten voor sport, cultuur, verenigingsleven of opleiding terug. ,,In onze maatschappij hoort niemand buitengesloten te worden.’’

12 september