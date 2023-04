Zutphen krijgt 27 nieuwe Stolpersteine: ‘Elk verhaal erachter is even intens en verschrikkelijk’

Derde klasse Dankzij Gideon Wamba lopen kinderen in Kameroen niet in Barcelona-shirts, maar in tenue van Oeken

Gideon Wamba groeide op in Kameroen, kwam zeven jaar geleden naar Nederland en speelt inmiddels voor Oeken. Dankzij een eigen voetbalschool en een kledingdonatie van Oeken spelen kinderen in Baré inmiddels in shirts van de derdeklasser.