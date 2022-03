Zutphen krijgt dan eindelijk eerste tentfeest en mag zelfs een uur langer door: ‘Wat een cadeau dit’

Schrijf­ster Ter Haar licht ‘complex Oost-West-ver­haal’ toe in Zutphen

De oorlog in Oekraïne is inmiddels ruim een week oud, en over drie weken komt auteur Marie-Thérèse ter Haar naar Zutphen om het volgens haar ‘complexe Oost-West-verhaal’ toe te lichten. Plaats van handeling is de bibliotheek in de Hanzestad.

3 maart