Zutphen krijgt miljoenenboete uit Den Haag voor iets dat niet verboden is: 'Dit is onbetrouwbaar’

Oproep Zutphense wethouder: ‘Doe WOZ-be­zwaar zelf, niet via commerci­eel bureau dat ons veel geld kost’

Zutphen vreest de hoge kosten van WOZ-bezwaarprocedures. Volgens wethouder Rick Verschure is de gemeente veel geld kwijt aan commerciële bureaus die zulke procedures voeren namens inwoners die hun aanslag voor Waardering Onroerende Zaken te hoog vinden. Hij roept inwoners op om daarmee te stoppen. ,,Met het geld wat we daarmee uitsparen, kunnen we als gemeente mooie andere dingen doen.”