Zutphen krijgt splinternieuwe padelhal: ‘Je hebt in de regio weinig binnenbanen’

Tweede klasse Door late goal ziet de wereld er voor Vorden en Lemeler­veld ineens heel anders uit

In een speelronde waar de onderste zes ploegen uit klasse 2I tegenover elkaar stonden was duidelijk dat de ontmoeting tussen directe concurrenten VV Vorden en Lemelerveld cruciaal zou zijn in de degradatiestrijd. Lange tijd leek het kwartje de kant van Lemelerveld op te vallen, maar Vorden knokte zich in eigen huis terug van een achterstand en wist in de slotfase zelfs de winst uit het vuur te slepen: 3-2.