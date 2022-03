Zutphen maakt haast met honderden woningen bij De Hoven: ‘Te lang verwaarloosd’

poll Hier kunnen honderden vluchtelin­gen terecht, maar gemeente Zutphen wil het niet: ‘Dit verbaast me’

Heb je een groot pand in de aanbieding om Oekraïners op te vangen, wijst de gemeente het aanbod af. Meerdere eigenaren van vastgoed in Zutphen verbazen zich over de lauwe reactie op het stadhuis. ,,Vluchtelingen kunnen er bij wijze van spreken over een uur al in.’’

12 maart