Zutphen maakt inhaalslag met aanleg glasvezel: bijna alle huishoudens worden ervan voorzien

Zutphen loopt ver achter vergeleken bij andere steden in de regio als het gaat over het percentage huishoudens met glasvezel. Momenteel heeft slechts 30 procent van de Zutphense huishoudens glasvezel. Ter vergelijking: in Deventer is dat 94 procent, in Lochem 98 en in Brummen 80 procent.