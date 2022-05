Zutphen maakt kennis met elektrische bestelbussen en personenauto’s tijdens ‘Experience Day’

Het is de tweede keer dat energiecoöperatie ZutphenEnergie dit evenement organiseert. Nieuw zijn de elektrische bestelauto’s, waarmee het volgens de organisatie een uniek evenement is voor Oost-Nederland. Ondernemers kunnen zich vooraf inschrijven om zich te verzekeren van een ritje in een of meer elektrische bestelauto’s.

Omslagpunt

Allerlei merken zijn met hun elektrische modellen aanwezig, zoals Opel, Ford, Fiat, Citroën, Renault, Toyota en Maxus. Door een groeiend aanbod aan modellen, toegenomen actieradius, verbeterde laadinfrastructuur en groeiend bewustzijn bij klanten en publiek, is voor steeds meer ondernemers het omslagpunt bereikt dat de totale kosten van een elektrische bestelbus gelijk liggen met een benzinevoertuig. Nu deze randvoorwaarden zijn verbeterd, is de tijd volgens de organisatie rijp voor een grootschalig evenement.

Om goed voorbereid te zijn organiseert ZutphenEnergie drie informatieavonden over elektrisch rijden. Op 7 en 8 juni staan personenauto’s centraal, 9 juni is bedoeld voor ondernemers die meer willen weten over elektrische bestelauto’s. De avonden vinden plaats in de Energiewinkel aan Overwelving 10 in Zutphen en beginnen telkens om 19.30 uur. Aanmelden voor de Experience Day én voor een informatieavond kan via de website.