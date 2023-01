Zutphen snapt onbegrip over Jan en Lies die woning uitmoeten: 'Maar kunnen regels niet veranderen’

Wijkteam Noordveen Zutphen plaatst kerstbomen in het wild en nodigt inwoners uit te helpen versieren

Verspreid door de wijk Noordveen in Zutphen heeft het wijkteam op verschillende plekken in totaal ruim dertig kerstbomen geplaatst. Het team nodigt omwonenden uit om de boom te versieren door bijvoorbeeld een kerst- of nieuwjaarswens in de boom te hangen.

16 december