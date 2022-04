Zutphen stopt niet met Russisch gas, maar gooit wel de temperatuur twee graden omlaag: ‘Kiezen tussen twee kwaden’

Volume omlaag en een persoonlij­ke tint: Zutphense bioscoop organi­seert prikkelar­me films

Een bioscoopfilm bekijken met lager volume, zonder reclames en geen achtergrondmuziek in de zaal: bioscoop Cinemajestic in Zutphen organiseert ‘prikkelarme’ filmvoorstellingen voor mensen met bijvoorbeeld autisme of hersenletsel. ,,We willen dat de bioscoop voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor hen”, zegt directrice Cynthia Marras.

30 maart