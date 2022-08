Zutphen trekt tonnen uit om alle kinderen te kunnen laten voetballen, turnen of muziekspelen

MET VIDEO Grote plons in Twenteka­naal doet een drenkeling vermoeden maar werkelijk­heid is anders

Een grote plons heeft de brandweer, politie en een duikteam in de nacht van maandag op dinsdag flink beziggehouden in Eefde. Rond 02.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd door fietsers die een geluid hoorden toen ze langs het Twentekanaal fietsten. Het vermoeden was dat er een persoon te water was geraakt.

23 augustus