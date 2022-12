Zutphen wil evenementen meer spreiden door de stad: ‘Binnenstad is groter dan de markten’

Tijdelijk potje moet geldzorgen Zutphense minima met huisdieren verlichten: ‘Vijfhon­derd voedselpak­ket­ten’

Goed nieuws voor Zutphense minima met huisdieren. De gemeente trekt 25.000 euro uit om dierenvoedselpakketten te realiseren voor inwoners die door de energiecrisis in de knel komen met hun uitgaven. Dat bedrag moet voorzien in diereneten voor 250 huishoudens per maand. „Ik denk dat we alle pakketten wel kwijtraken”, zegt raadslid Tamim Mehdi (PvdA).

17 november