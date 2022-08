Interactieve kaart Huurder aast op koop van met sloop bedreigde Meisjesvak­school Zutphen: ‘Soort huis van de stad’

Na jaren van onduidelijkheid over de voormalige Meisjesvakschool in Zutphen, gloort er weer hoop voor het karakteristieke pand aan de rand van het centrum. Michel de Bakker is in gesprek om het over te nemen van de huidige eigenaren die er appartementen wilden bouwen en sloop niet uitsloten. De Bakker huurt het pand met zijn initiatief Proeflokalen.

13 augustus