Zutphenaar (34) dwong minderjarig meisje tot ‘onzedelijke dingen’: ‘Werd er misselijk van’

De details in de zaak zijn volgens wijkagent Marien ten Brinke ‘schokkend’. ,,Die zal ik u besparen, maar ik werd misselijk en boos van deze zaak.’’



Hoe de politie de man op het spoor kwam, zegt Ten Brinke niet. ,,En dat is echt in het belang van het meisje. We willen voorkomen dat op een of andere manier te herleiden valt wie ze is. Wel kan ik zeggen dat uit het onderzoek één slachtoffer naar voren is gekomen en dat er een aangifte tegen de man ligt.”