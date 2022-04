Zutphenaren opvoeden met verkeersregelaars en plaszuil op Schupstoel: ‘Moeten gedrag veranderen’

Warkense Molen doet mee aan recordpo­ging met honderden andere windmolens

Zoveel mogelijk windmolens in Nederland tegelijk laten draaien: dat is zaterdag 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur de bedoeling tijdens de recordpoging van het Gilde vrijwillige Molenaars (GvM). De Warkense Molen, in het buurtschap Warken vlakbij Zutphen, doet mee.

8 april