Zutphens ziekenhuis behoudt acute zorg: ‘Voor specialistische behandeling mogelijk naar Apeldoorn’

Riddersche­pen, oldtimers en boerendans­groe­pen op achtste IJsselfes­ti­val in Zutphen

De achtste editie van het IJsselfestival in Zutphen wordt (koop)zondag 26 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur gehouden. In het centrum van Zutphen is dan van alles te doen. Zo wordt dit jaar ridderschip De Vlotburg aan de IJsselkade verwelkomd. Liefhebbers kunnen daar ook binnen kijken.

23 juni