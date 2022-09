Zutphense ‘glazenwasser’ lichtte talloze mensen op (en moet nu boeten): ‘Ik schaam me ervoor’

‘Zutphen moet meer doen tegen droogte en extreme hitte’

Opnieuw een zomer met een langdurige periode van hitte en amper regen. Een aantal partijen in de gemeenteraad in Zutphen ziet daarin (weer) de noodzaak dat op korte termijn in en om de stad meer nodig is om die extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden.

19 september