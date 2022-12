Zutphense horecamannen Henk en Walid besluiten turbulent jaar met huwelijk om door een ringetje te halen

MET VIDEO Philip uit Zutphen knokt zich terug na dwarslae­sie: ‘Ik put kracht uit de woorden van mijn vrouw’

Wie is jouw kerstengel van 2022? Die vraag stelden we aan jullie, onze lezers. We zochten naar bijzondere, persoonlijke verhalen uit de regio. Naar mensen die voor elkaar door het vuur gingen. Vandaag het aangrijpende verhaal van sportman Philip Woertman uit Zutphen. In het najaar liep hij een dwarslaesie vanaf zijn middel op. ,,Ondanks alle tegenslag knokt hij zijn weg terug en daarom is hij mijn kerstengel.’’

