Zutphense journalist over Argentijnse WK-passie: ‘Dat Máxima juicht voor Oranje, gaat er hier niet in’

Brandweer­ka­zer­ne in dorp Almen op z’n vroegst volgend jaar zomer verkocht

Het duurt nog even voordat de huidige brandweerkazerne in het dorpshart van Almen een nieuwe bestemming krijgt. De gemeente Lochem, die eigenaar is van het karakteristieke gebouw aan de Berkelweg, verwacht op z’n vroegst rond volgend jaar zomer het gebouw verkocht te hebben.

1 december