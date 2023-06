Zutphense musea duiken in hun depots: ‘zet de spullen terug waar ze vandaan komen’

Ooit was dit de gevaarlijk­ste weg van Gelderland, nu is het een groene oase: ‘Gruwelijk mooi’

De Deventerweg in Zutphen is compleet veranderd. Ooit werd de straat gekroond tot ‘gevaarlijkste weg van Gelderland’, maar nu is het hier een groene oase. Buurtbewoners zijn er maar wat blij mee. ,,Het is gruwelijk mooi hier.’’