Zutphense schrijft roman over vrijwillig gekozen levenseinde: ‘Mijn toekomst krimpt wél’

Primeur in Zutphen: de ‘locomotief-op-batterijen’ rijdt zijn eerste meters over het spoor

Hij rijdt (nog) met een sukkelgangetje en zijn actieradius is beperkt. Maar dat mag de pret niet drukken. De eerste locomotief-op-batterijen heeft zijn eerste kilometer gereden over het spoor op het terrein van van spooraannemer Strukton BV in Zutphen. ,,Het was maar 500 meter heen en 500 meter terug, maar het is toch een enorme mijlpaal”, zegt Aad Onderwater van het bedrijf.

13 oktober