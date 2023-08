Auto reed huis van Daan en Hetty binnen, nu wordt de weg aangepakt: ‘Ik ben nog sceptisch’

Auto’s die uit de bocht vliegen en zelfs je huis binnenrijden. Het is de schrik van elke woningeigenaar. Bij het Leuvenheimse stel Daan en Hetty Baarslag een realistisch scenario. In 2021 boorde een auto zich in de zijgevel van hun huis, daarna vlogen meerdere auto’s er uit de bocht. De provincie beloofde de weg aan te pakken. Nu is het zover. ,,Ik ben nog sceptisch.”