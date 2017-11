Alle tickets voor Zwarte Crossers in 2 minuut 47 uitverkocht

In alle gevallen duurde het amper een halve minuut voor er geen kaart meer te krijgen was. Het record is voor de Nek Aan Nek Race, waar de 80 tickets binnen 22 seconden werden verkocht. Het langst duurde het om de kaarten voor de Race del Rio te slijten: 100 mensen verdeelden de tickets daar binnen 35 seconden.



Het was overigens al de verwachting dat de kaarten de deur uit zouden vliegen, want deelname aan de cross op het festival is elk jaar enorm populair.



Er zijn in 2018 zes crossklassen. Vanaf 11.00 uur kwamen vandaag elk half uur tickets voor een andere klasse te koop. Om 13.30 uur en 24 seconden werd de allerlaatste crosskaart verkocht, voor de Bromfietsklasse. Bij elkaar duurde het 167 seconden (2 minuut 47) voor alle 740 tickets weg waren.



Overigens geeft geslaagde aankoop van kaarten voor de Race del Rio, Special- en Zwaargewichtklasse en Nek Aan Nek Race geen garantie op deelname: de organisatie beoordeelt eerst het ontwerp van de wagens voor ze de crossbaan op mogen. Als het ontwerp wordt afgekeurd, mogen de mensen die kaarten hebben voor die klassen, deze 'inruilen' voor campingtickets.



De Zwarte Cross 2018 is van donderdag 12 tot en met zondag 15 juli op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. De crosses zijn op vrijdag, zaterdag en zondag.