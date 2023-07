Broez (5) verkoopt drankjes vlakbij Zwarte Cross om een Lego-raket te kunnen kopen

Mark (46) vindt via adverten­tie ‘superleuke’ Kim van Zwarte Cross terug: ‘Gaan keertje afspreken’

AALTEN - Zal je altijd zien: kom je op een feestje aan de praat met een leuke meid, ben je aan de beurt om drankjes te halen en is zij bij terugkomst foetsie. Het overkwam de 46-jarige Mark uit Aalten op de Zwarte Cross. Maar die was niet voor één gat te vangen. Hij plaatste een advertentie in een weekblad. Met succes.