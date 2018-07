Campinggast blijkt polsbandjesdief Zwarte Cross

De Voorthuizenaar is nooit meer welkom op de Zwarte Cross, hij heeft een terreinontzegging voor het leven gekregen. ,,Hij hoeft niet terug te komen. Zulke figuren kunnen we missen als kiespijn’’, zegt Pieter Holkenborg van de zwarte Cross. ,,Waarom doet iemand zoiets? Goede vraag. Misschien wilde hij er wat aan verdienen omdat het festival uitverkocht is.’’



De man stond herkenbaar op beeld en werd uiteindelijk getraceerd op de camping. ,,Met de polsbandjes had hij niet zoveel gekund, want we maken ze op een speciale manier dicht. Daar had hij geen mogelijkheid voor’’, zegt Holkenborg.



Daarnaast gaven de polsbandjes toegang tot een specifiek deel van het festivalterrein, het ForFarmers-gedeelte. ,,Dan kun je daar een biertje gaan drinken en dat is het. Een onbegrijpelijke actie.’’



De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de straf die de man krijgt.