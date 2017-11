Creatieve strijdkreet handelsmerk van Zwarte Cross

Het design van de doeken voor deze jubileumeditie van het festival is hetzelfde als de twee voorgaande jaren, de slogan uiteraard niet. Met Say yes to apartigheid! wil de organisatie benadrukken dat het niet erg is anders te zijn, maar dat je daar juist trots op mag zijn. Apartigheid, zoals dat in de Achterhoek genoemd wordt, is goed. Al 20 jaar.



Op deze editie waren de dames van de Russische band Pussy Riot present, nadat ze in 2013 al 'virtueel aanwezig' waren geweest via een videoverbinding. Met 220.000 bezoekers boekte het festival een record en was voor het eerst volledig uitverkocht.