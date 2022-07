Dag twee van de Zwarte Cross | Dropkick Murphys sluit dag twee vol bravoure af • Megatent trilt op grondvesten door Dirty Daddies

Video Vrienden­groep uit Vragender verslagen na overlijden van Boet: ‘Feestge­voel was meteen weg’

LICHTENVOORDE/ VRAGENDER - Het overlijden van Boet Hillen (18) uit Vragender op de camping van de Zwarte Cross is een immense klap voor zijn vriendengroep uit Vragender. ,,We zijn een hele hechte club, we kennen elkaar al vanaf de basisschool. Dat Boet er ineens niet meer bij is een groot gemis”, zegt Thomas Lageschaar, één van zijn beste vrienden.

22 juli