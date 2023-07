De strijd met het eeuwige gajes en de dronken idioten die vrouwen aan de borsten en billen zitten

Orgel Joke na een maand uit het ziekenhuis en hoopt weer ‘een kwartier­tje muziek per dag te maken’

Orgel Joke is nadat zij een maand in het ziekenhuis lag weer thuis. Dat vertelt zij in een gesprek met RTL Boulevard. De 73-jarige orgeldiva werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een zeldzame stollingsstoornis. Hier wordt zij nu voor behandeld.