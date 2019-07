Dé Zwarte Crosser is een werkende Gelderse mbo’er tussen 19 en 25 jaar die samenwoont

De organisatie van het grootste festival van Nederland heeft dit achterhaald met een enquête onder duizenden bezoekers. Oké, het is natuurlijk een beetje gechargeerd want een Zwarte Crosser is per definitie niet in een hokje te plaatsen, maar de statistieken zeggen wel degelijk wat over de status van de bezoeker.



Zo is duidelijk te zien dat het hoogste percentage aan bezoekers afkomstig is uit Gelderland, de provincie waar het festival wordt gehouden. Aannemelijk is dat het gros hiervan afkomstig is uit de Achterhoek, bakermat van het festival. Ook Overijssel (16 procent) en Noord-Brabant (13 procent) doen een flinke duit in het zakje qua bezoekerspercentages.