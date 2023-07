Dit is de laatste dag van de Zwarte Cross: Marcel van Roosmalen, Høken met de Heinoos voltooit trilogie en hele dag feest in de Megatent

Met de opening van de poorten voor de zondag is ook de laatste dag aangebroken van de ‘zwaarste vierdaagse van Nederland’: de Zwarte Cross. Maar niet voor er weer een bomvol en interessant programma is afgewerkt.

Marcel van Roosmalen opent de laatste festivaldag met de oecumenische kerkdienst, om 10.15 uur in de Megatent. Van Roosmalen, deze Arnhemse cynicus? Die past toch totaal niet bij het thema nøhlen is dodelijk, waarom staat hij dan op de kansel?



Nou, volgens de organisatie: ‘Omdat Van Roosmalen vuur met vuur bestrijdt: hij nøhlt in een poging dat eindeloze genøhl om hem heen te verwerken. Wij denken dat Marcel, net als de Zwarte Cross, staat voor ongedwongenheid, vrijheid en levenslust’.

Boh Foi Toch en Dirty Daddies in Megatent

Om één en ander goed te kunnen verwerken, beginnen de Achterhoekse dialecthelden van Boh Foi Toch om 10.30 uur aan hun optreden in de Megatent. Alle nedersaksische meezingers van Hans Keuper en kornuiten komen langs in de hun anderhalf uur durende show.

In de Megatent is het sowieso de hele dag groot feest, want later op de dag zijn er ook nog optredens van BZB, De Paloma’s en niet te vergeten The Dirty Daddies ’s avonds. Het wordt een ware spektakelshow van deze dampende rock-’n-rollers, afgetopt met veel confetti en vuur.

Wie wil leren jodelen, kan terecht in de Theaterweide. Met de volgend de organisatie ‘beproefde drei mahl L-methode’ maakt Gaby deelnemers enthousiast voor deze moeilijke maar openbare zangtechniek. Zij geeft de workshop twee keer: om 12.15 en 17.15 uur.

Stadsplein: ‘Smerig lekkere mix van roze topmuziek’

Op het Stadsplein is opnieuw veel herhaling zondag: het erotische dialectverhaal van André Manuel, Esmee (27) vertelt opnieuw wat een baan als high class escort inhoudt en de Gitarencoalitie speelt voor de derde dag op rij.

Maar er zijn ook nieuwe act: zo speelt De Roze Jager om 14.00 uur in Gaycafé De Kast. Met de belofte dat ‘iedereen denkt aan een smerig lekkere mix van roze topmuziek’.

En om 16.00 uur draait Pim Pam Pompen hier een thuiswedstrijd: de dj die in het dagelijks leven luistert naar de naam Pim Adema, is opgegroeid in Lichtenvoorde en woont nog altijd in de buurt.

Hoofdpodium: høken, Bløf en Goldband

Net als de voorgaande twee dagen is het ook weer høken op de Zwarte Cross, en wéér met de Heinoos: voor de derde keer speelt de band op het festival, Na donderdag op de camping en vrijdag in de Megatent. Dit keer is de show om 12.00 uur op het Hoofdpodium.

Verder nog een aantal grote namen op het Hoofdpodium: Rondé om 14.00 uur, de Zeeuwse band Bløf om 16.00 uur, om 18.00 uur Son Mieux en als afsluiter om 20.00 uur het mega-populaire Goldband.

Outsiders en Sefa op De Dansvloer

Heb je zin om alles er nog even uit te stampen als het festival bijna ten einde is, dan moet je op De Dansvloer zijn. Om 20.30 uur draait daar Outsiders, volgens de organisatie pompt hij ‘er nog even een dikke adrenalinestoot in met zijn explosieve spinningstijl’.

En alsof dat nog niet genoeg, komt hier ook Sefa draaien om 22.15 uur. Deze jonge hardcore-dj is als een komeet omhoog geschoten en is met zijn harde en snelle stijl in korte tijd uitgegroeid tot nu al een van de legends of the scene.

Extince in de Naoberhood

In de Naoberhood, het hiphop-podium van de Zwarte Cross, duurt de afsluiter liefst drie uur: Illmatic treedt op samen met de Limburgse ‘spraakwater-producent’ Extince. De show begint om 21.00 uur en gaat door tot middernacht.

Zit het er dan al op? Nee, zeker niet: de 32.000 campinggasten kunnen namelijk nog tot 03.00 uur door met het programma op het campingterrein.

Dan de tent in, en als je dan maandag wakker wordt weet je: het is weer een jaar wachten voor we weer mogen.

Bekijk hier al onze video’s over de Zwarte Cross.