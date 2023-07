Dit wordt het festivalweer voor de Zwarte Cross: ‘Fris in de nacht, dus tegen elkaar aan kruipen in de tent’

Waar moeten festivalgangers die naar de Zwarte Cross gaan komend weekend rekening mee houden qua weer? Moet de poncho mee of moeten er juist liters zonnebrandcrème worden ingeslagen? En hoe wordt het ’s nachts, in het tentje op de camping? ,,Kruip dan maar dicht tegen elkaar aan”, is de tip van de Achterhoekse weerman Gerrit Vossers.

De Silvoldse weerman verwacht over het algemeen mooi festivalweer op de Zwarte Cross. ,,Ik zou er voor tekenen in ieder geval, zeker gezien de weekenden waar we boven de 30 graden zijn uitgekomen en het ’s avonds pas een beetje aangenaam werd.”



Want de temperatuur komt alle vier de festivaldagen waarschijnlijk niet boven de 23 graden uit. ,,Het festivalweekend zal in het teken staan van wolkenvelden met tussendoor zon en af en toe een buitje”, zegt Vossers.

Opening festivalcamping op donderdag

Op donderdag gaat de camping open en komen de eerste 32.000 Zwarte Crossers naar het festivalterrein De Schans nabij Lichtenvoorde. Zij kunnen hun tijdelijke domicilie in de vorm van een tent(je), caravan of camper in welhaast ideale omstandigheden opzetten en inrichten, aldus Vossers.

,,Met zo’n 22 graden en een licht briesje uit het westen tot noordwesten is het helemaal niet warm, maar juist perfect weer”, zegt hij.

Volledig scherm Het opzetten van de tent op de Zwarte Cross-camping kan donderdag in welhaast ideale omstandigheden, verwacht Gerrit Vossers. © Jan Ruland van den Brink

Vrijdag wordt het een graadje koeler en stijgt het kwik naar verwachting niet verder dan 21 graden. ,,Later op de dag komen er wat buien, maar met zo’n 5 mm worden geen grote hoeveelheden regen verwacht. Misschien zit er ook nog een klap onweer bij. Maar dat wordt verder niet heftig, dus is niets om je zorgen over te maken.”

Zaterdag en zondag laat hetzelfde weerbeeld zien: temperaturen rond de 22, 23 graden, geregeld zon tussen de bewolking door en als er al regen valt zijn dat niet meer dan wat lichte buitjes.

De nachten worden fris

Wel worden de nachten vrij fris, aldus Vossers. ,,Als je overdag lekker in T-shirt en korte broek hebt gelopen en je denkt na het opstaan ’s morgens ook in korte kledij de tent uit te kunnen stappen, trek er dan wel wat overheen, is mijn tip”, zegt de Silvoldse weerman.

’s Nachts daalt de temperatuur tot zo’n 11 tot 12 graden. Aardig koel, maar op zich wel goed te doen in de tent, denkt Vossers. En, zegt hij met een knipoog: ,,Krijg je het echt koud, kruip dan maar lekker dicht tegen elkaar aan in de tent.”