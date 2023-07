Enorm lange rijen voor wc’s op de Zwarte Cross: ‘Overal zó druk, dit is al de tweede die ik probeer’

Met een biertje in de ene hand en een sigaret in de andere staan Simone en Marieke in de rij voor de wc nabij de Megatent op het festivalterrein. Blij zijn ze niet. ,,What the fuck, dit is toch niet normaal”, zegt Marieke over de lengte van de wachtende vrouwenmassa.



Zij mistte zelfs het begin van de show van Rondé, om 14.00 uur begonnen aan het optreden op het Hoofdpodium. ,,Ik dacht: ik kan nog wel even voor ze beginnen, maar het is echt overal zó druk. Dit is al de tweede rij die ik probeer.”