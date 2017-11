Extreme run op kaarten Zwarte Cross: 'Pas op voor neppers op Marktplaats'

,,Maar alleen bij kaarten die je koopt via TicketSwap kunnen we de echtheid garanderen’’, waarschuwt Holkenborg. De festivalorganisatie heeft sinds vorig jaar een samenwerking met deze site, om oplichting door zwarthandelaren en veel te hoge prijzen te voorkomen.



De Zwarte Cross 2018 is van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juli op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Voor campinggasten begint het festival al een dag eerder, op donderdag 12 juli. Met 220.000 bezoekers was de Zwarte Cross vorig jaar uitverkocht. De eerste namen voor het festival worden donderdag 7 december bekendgemaakt.