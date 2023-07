Festivalseks onder de douche populair, ‘stomend hete sessies’ verwacht op Zwarte Cross

Seks in de douche op een festivalcamping is namelijk in trek, zo blijkt uit een poll van de bekende webwinkel in erotische artikelen.



Het bedrijf, dat met Het Nachtkastje een eigen podium bestiert op het Achterhoekse festival, vroeg 1800 klanten of ze een vluggertje in de campingdouche zien zitten. Vier op de vijf mannen blijkt he-le-maal voor. Ook driekwart van de vrouwen zegt volmondig ‘ja’.



De meesten doen dit wel met hun vaste partner, zeggen ze. Slechts een enkeling geeft aan te gaan voor een onenightstand.