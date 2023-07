Francis is 71 en gaat voor het eerst naar de Zwarte Cross: ‘Stond al lang op mijn wensenlijst’

Zwarte Cross-documentai­re is vanaf 9 oktober te zien: ‘Ook de moeilijke momenten komen aan bod’

LICHTENVOORDE/ HENGELO - De documentaire Zwarte Cross: Vaak Bu’j te Bang gaat op 9 oktober in première bij Pathé Tuschinski in Amsterdam. De film is daarna te zien in 25 Pathé-bioscopen in het hele land, maar er zit geen Pathé in de Achterhoek. ,,Een documentaire over een Achterhoeks festival moet je ook in deze regio kunnen zien.”