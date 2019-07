Gehandicaptenminister supertrots op ‘eigen’ hotel op Zwarte Cross

Sterren­chef heeft ‘veel te verliezen’ met kaviaar uit de muur op Zwarte Cross

14 juli LICHTENVOORDE/ HARDERWIJK - De Zwarte Cross. Dat is racen, harde muziek luisteren, bierdrinken en broodjes hamburger verorberen, het liefst speciaal . Maar voor de fijnproever is er nu ook de culinaire Michelinmuur, waar in plaats van kroketten en bamischijven voor de verandering kaviaar, landhoen en gepocheerde eieren uit te trekken zijn.