Kampeerders vieren start van de Zwarte Cross

Want beslis met je vrienden maar eens waar je je tentenkamp wilt opzetten. ,,Laten we hier gaan staan, dan kunnen we daar mooi zeiken’’, zegt een jongeman, die met zijn kameraden aan het discussiëren is.

Bier weg

Bart van den Berg en zijn kompanen kenden donderdagochtend een valse start. Medewerkers van de Zwarte Cross ontdekten het bier dat de vriendengroep uit Terschuur in de caravan had verstopt. ,,300 blikken bier hebben we moeten inleveren'', zegt Bart als hij het kampeerterrein oprijdt. ,,We hadden de blikken verstopt onder het bed. Dat is jaren goed gegaan.’’



De trouwe Zwarte Crossers uit het Zuid-Hollandse Zoeterwoude zijn er ook weer. Hun bus staat geparkeerd op terrein met de caravans. De bus is ooit van een zorginstelling geweest. De rolstoellift zit er zelfs nog in. ,,En hij doet het ook nog’’, weet Sjors van der Lubbe, die al jaren naar het festival gaat. Dat bewijzen de stickers die op de bus zitten. Verder biedt de bus tien slaapplekken, voldoende zitplekken en een diepvries. Voor het bier, maar ook om water in te vriezen. ,,Dat hebben we dit weekend wel nodig’’, beseft Roel Vlak zich. Hij vindt donderdag trouwens de leukste dag van de Zwarte Cross. ,,Dan zijn er nog geen dagjesmensen.’’