Kampeerders Zwarte Cross nog half uur in de file door ongevallen op A12

Het eerste ongeluk gebeurde kort na 10.00 uur, de linkerrijstrook werd afgesloten. Tegen 10.45 uur werd de rijstrook weer vrijgegeven, maar amper 10 minuten later gebeurde er opnieuw een ongeluk. Opnieuw moet daardoor de linkerrijstrook worden afgesloten. Die werd tegen 11.30 weer vrijgegeven.



Gevolg van de twee ongelukken was een kilometerslange files op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem, die ook gevolgen heeft voor verkeer dat van de Zwarte Cross afkomt op de A18. Daar stond het verkeer al vast vanaf Wehl, op het hoogtepunt was de vertraging meer dan een uur, aldus de ANWB. Inmiddels is dat teruggelopen tot iets meer dan een half uur.



Hoewel de rijbaan weer vrij is, is de file op zowel de A12 als A18 nog niet opgelost. De verwachting is dat dit aan het begin van de middag pas zo is.