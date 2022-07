Met de kleine naar de Cross? Vijf tips als je kinderen meeneemt naar de Zwarte Cross

1. Bezoek het Blagenparadijs

Op het festivalterrein is gigantisch veel te zien en te beleven. En voor kinderen nog wel het meest, want voor hen is er ook een speciaal deel dat voor de rest verboden terrein is: het Blagenparadijs. Alleen kinderen en hun begeleiders zijn welkom.



Hier worden verschillende kindvriendelijke activiteiten georganiseerd. Van het crossen op de fietscrossbaan en het beschilderen van een auto tot lezen in de Zwarte Cross-bibliotheek en ranja drinken, rechtstreeks uit de ranjakoe.



In het Blagenparadijs is alcohol verboden.