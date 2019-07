Onze Zwarte Cross: ‘Samen schik maken waarbij niemand, nooit never niet, de baas is’

Laten we zien hoe bijzonder ‘onze’ Achterhoek is met ‘onze Zwarte Cross waarin in alles de eigenheid van ‘onze’ vrolijke Achterhoek terug te vinden is.



Om gebroederlijk op dit oer-Achterhoekse festival met alles en iedereen een glas bier te drinken, om te vieren dat ‘niks onmeugelijk is en iedereen, maar dan ook iedereen erbij hoort. Rollators op het podium van de megatent. Blagen en penskes. ,,Mheb i-j mien kunstgebit ook gezien?”.



Lachende en blije mensen die je de pis niet lauw maakt. Woodstock 2020. Waar jeugdleden van de fanfare uit Vragender een potje staan te blazen naast blueslegendes uit Memphis. Waar we met vijfenzestigduizend mensen een minuut stil waren voor het: ‘Leven voor de dood’.



Om ons daarna de strot kapot te schreeuwen in een pandemonium van kabaal met kippenvel op de armen. We waren erbij samen met die mooie lieve mevrouw van 86 die over de crossbaan jaagde. Je niet groter voordoen dan je bent en daarmee de aller grootste worden.