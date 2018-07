Op Zwarte Cross gestolen golfkar terug naar Friese eigenaar

Woudstra (32) heeft vier jonge kinderen en gebruikt de golfkar om ritjes met zijn gezin te maken. Hij heeft ruim een jaar aan het ding gewerkt om het zo te krijgen als hij wilde: onder meer verhoogd en met een Friese vlag op de voorkant.

't Walfort

Afgelopen weekeinde stond hij met vrienden op camping 't Walfort in Aalten. De golfkar gebruikte hij om met zijn vrienden van de camping naar de Zwarte Cross te rijden. Toen de vriendengroep in de nacht van zaterdag op zondag terug naar de camping wilde rijden, bleek de wagen gestolen. Met twee taxi's ging het gezelschap terug.

Contactsleutel

Vrijdagochtend werd Woudstra gebeld door een man uit Groningen. ,,Hij had in de nacht van zaterdag op zondag op de Zwarte Cross een stel jongens met de golfkar zien lopen. Ze waren hem aan het duwen. Ze konden hem niet starten want ze hadden geen contactsleutel. De Groninger had het ding zo aan de praat, want er zit ook een trekstarter op. Als je er een beetje verstand van hebt kun je hem daar ook mee starten."

375 euro

,,De Groninger vroeg of hij hem van de jongens kon kopen. Die vonden dat prima. Hij heeft er ter plekke 375 euro voor betaald." De werkelijke waarde van de golfkar ligt volgens Woudstra tussen de 1500 en 2000 euro.

,,De Groninger was met een stel vrienden met een vrachtauto naar de Zwarte Cross gekomen. Daar hebben ze de golfkar ingeladen en ze zijn er mee naar huis gereden.’’, aldus Woudstra.

,,Thuis zag de man uit Groningen op Facebook een link naar het artikel op de site van De Gelderlander. Daar las hij dat de golfkar gestolen was. Toen heeft hij zelf de politie gebeld. Die heeft hem met mij in contact gebracht."

Quote Dat past wel weer bij het Zwarte Cross-ge­voel. Pieter Woudstra

Dronken

,,Ik vroeg hem waarom hij een golfkar had gekocht zonder contactsleutel. Dan kun je toch weten dat hij gestolen is? De man zei dat hij dronken was en amper stilstond bij wat hij deed. Maar hij voelde zich achteraf zo lullig dat hij aanbood hem naar Noordwolde te brengen. Daar wordt hij zaterdag gebracht. Ik ga vandaag met mijn gezin op vakantie, naar dezelfde camping, 't Walfort in Aalten. De bedoeling was aanvankelijk om de golfkar daar na de Zwarte Cross te laten staan, zodat ik hem ook met mijn gezin kon gebruiken. Nu wordt hij zaterdag door een vriend gebracht en kunnen we er alsnog tochtjes door de Achterhoek mee maken."

De Fries houdt een dubbel gevoel aan de hele affaire over. ,,Het was mijn achtste bezoek aan de Zwarte Cross, en dit soort dingen horen daar niet thuis. Aan de andere kant is het ook wel weer mooi dat het zo wordt opgelost, via de regionale krant. Dat past wel weer bij het Zwarte Cross-gevoel."