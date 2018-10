Racende rollators en auto's op de kop over crossbaan Zwarte Cross

De Krang-klasse en de Mindervaliden-klasse zijn de twee nieuwe races op het festival in 2019. 'Bij elk voertuig dat de baan op gaat, moet het massaal toegestroomde publiek denken: “wat de fuck zie ik nou weer die baan over gaan?!”, schrijft de Cross-organisatie in een toelichting.



De Krang-klasse verwijst naar het dialectwoord 'krang', dat binnenstebuiten of achterstevoren betekent. In crosstermen vertaalt zich dit natuurlijk in auto's die 'op de kop gebouwd' zijn. Dus waarbij de wielen aan de bovenkant of zijkant zitten, of bijvoorbeeld waar twee autobussen bovenop elkaar zitten.