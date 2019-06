Rookboete op de Zwarte Cross is helemaal geen boete

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid noemt het ‘goed dat Zwarte Cross serieus overtredingen van het rookverbod tegengaat’. ,,Ook medewerkers en bezoekers van het festival moeten binnen rookvrij kunnen werken en feestvieren’’, zegt hij. ,,Zwarte Cross heeft ons gemeld dat ze boetes gaan geven, maar of die aanpak proportioneel is kan ik niet beoordelen. Voor mij is het eindresultaat het allerbelangrijkst. In een festivaltent mag niet worden gerookt en daar blijven we op toezien.”



4. Dus straks mag roken op het festivalterrein niet meer en worden er ook geen sigaretten meer verkocht?



Op de Zwarte Cross mag in de buitenlucht nog steeds worden gerookt. Wel geldt er in het niet-overdekte Blagenparadijs – een deel van het festivalterrein exclusief voor kinderen en hun ouders/begeleiders – een strikt rookverbod. Dát is wel nieuw. Maar sigaretten blijven te koop op de Zwarte Cross. De organisatie is namelijk bang dat bezoekers anders het terrein verlaten op zoek naar peuken of shag en daar voor andere problemen zorgen.