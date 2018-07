'Rotzooitrappers, blijf weg van Zwarte Cross!'

Die ergert zich ook flink aan het gooien met bier. Dat is al jaren taboe op de Zwarte Cross: 'Eén glas bier gooien klinkt onschuldig, maar als dat net het glas is dat op iemands hoofd komt dan is het echt niet cool. Daarnaast is met bier gooien natuurlijk sowieso achterlijk en zonde'.



De organisatie komt daarmee ook terug op de actie van rapper Fresku, die van het podium liep nadat hij een beker bier naar z'n hoofd kreeg. 'Bier gooien naar een artiest vinden we zeer respectloos, vooral omdat de Zwarte Cross juist een respectvol festival is'.