Stormloop op Zwarte Cross-tickets: crossklassen binnen enkele minuten vol

In alle gevallen was vijf minuten na de verkoopstart geen kaart meer te krijgen, sommige klassen waren zelfs binnen een minuut uitverkocht. Die verwachting was er overigens al, want de crossklassen voor het festival zitten elk jaar zo vol.



Er zijn komend jaar zes crossklassen, de kaarten daarvoor komen allemaal vandaag te koop. Om 13.30 uur is de laatste verkoopronde, voor de Bromfietsklasse. Ook daar wordt een snelle uitverkoop van de tickets verwacht.



Overigens geeft geslaagde aankoop van kaarten voor de Race del Rio, Special- en Zwaargewichtklasse en Nek Aan Nek Race geen garantie op deelname: de organisatie beoordeelt eerst het ontwerp van de wagens voor ze de crossbaan op mogen. Als het ontwerp wordt afgekeurd, mogen de mensen die kaarten hebben voor die klassen, deze 'inruilen' voor campingtickets.



De Zwarte Cross 2018 is van donderdag 12 tot en met zondag 15 juli op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. De crosses zijn op vrijdag, zaterdag en zondag.