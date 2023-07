Vrienden houden buitengewoon groot feest op camping bij Zwarte Cross: ‘Hier is het gezelliger dan op ‘t terrein’

Zwarte Cross verhoogt ticket­prijs: ‘Alles wordt duurder’

LICHTENVOORDE - Wie tickets wil kopen voor de Zwarte Cross van 2023, is significant duurder uit dan in voorgaande jaren. Zo kost een dagkaart nu 45 euro (was 32,50 euro) en een campingkaart (met vier dagen toegang) 170 euro (was 132,50 euro).