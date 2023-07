Zaterdag op de Zwarte Cross: vaste gast Kenny B, høken met Bökkers en Henk gaat vlammen met de pijp

Op het Hoofdpodium opent Flemming om 13.30 uur het bal. Om 17.15 uur is het hier de beurt aan Maan, in de avond spelen Triggerfinger (21.15 uur) en The Opposites (23.15 uur) op het grootste podium van het festival.

Hits van Henk Wijngaard

Iets relaxter wordt het met Kenny B, die om 23.00 uur in de Reggaeweide staat. De Surinaams/Nederlandse zanger stond er al een paar keer eerder. We kunnen hem dus inmiddels een vaste gast op de Zwarte Cross noemen.

La Fuente en Ruffneck op de Dansvloer

Op het Stadsplein is veel herhaling van vrijdag. Dus heb je bijvoorbeeld die ene vraag nog steeds niet durven te stellen aan high class escort Esmee, ben je toch benieuwd naar het erotisch verhaal in het Nedersaksich dialect van André Manuel of wil je de Gitarencoalitie zien en horen? Het Stadsplein dan the place to be