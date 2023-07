Zoek je nog een kaartje voor de Zwarte Cross? Zo word je niet opgelicht

Maar let op: er zijn talloze oplichters actief die een slaatje willen slaan uit de enorme vraag naar tickets. Hoe voorkom je dat je aan hen ten prooi valt?

Ticketswap

Organisator De Feestfabriek is duidelijk: de enige betrouwbare manier om aan kaartjes te komen is via Ticketswap. De vraag naar tickets is enorm op die site. Ruim 26.000 mensen hebben zich als ‘nog op zoek’ geregistreerd.



Om ervoor te zorgen dat iedereen kans maakt, komen kaartjes in een loterij terecht. Iedereen die interesse heeft, moet zich binnen 90 seconden nadat de loterij gestart wordt, aanmelden. Vervolgens wordt willekeurig iemand uitgekozen die de kaartjes kan kopen.



Op Ticketswap wordt wel flink geld gevraagd. Campingkaarten, die oorspronkelijk voor 175 euro gekocht zijn, worden op de site bijvoorbeeld voor 227,12 euro aangeboden.

Controleer de verkoper

Wil je je geluk liever via de sociale media beproeven? Check het profiel van de verkoper dan goed. Let bijvoorbeeld op het aantal vrienden, vind-ik-leuks en de tijd wanneer foto’s zijn geplaatst. Is het allemaal vrij recent of op dezelfde datum, dan is de kans aanwezig dat je met een oplichter te maken hebt.

Het profiel van Nick de Bever, dat gebruikt werd om mensen op te lichten, is voorzien van een nep-profielfoto.

Heb je te maken met een afgeschermd profiel? Dan kan het lonen om de profielfoto van de verkoper te controleren. Via de computer is dat vrij eenvoudig te doen met de Chrome-browser. Door met de rechter muisknop op de foto van de verkoper te klikken, krijg je de optie ‘Afbeelding zoeken met Google’. Hiermee is het mogelijk om via Google te kijken of de foto al eerder gepubliceerd is.



‘Nick de Bever’, het Facebookprofiel dat gebruikt werd om Stefan Zevenhoven op te lichten, is zo’n voorbeeld van een profiel met een nepfoto. Het gezicht dat te zien is, is namelijk niet van een Nick maar van iemand die Bart heet.

Maak gebruik van de politie

De politie heeft een grote databank waarin heel veel informatie over bekende oplichters is opgeslagen. Via een handige tool kunnen onder meer rekeningnummers, telefoonnummers en e-mailadressen gecontroleerd worden. Komt het door jou opgezochte rekeningnummer voor in de databank van de politie, dan zijn er meerdere meldingen tegen deze verkoper gedaan.

Controleer de link

Denk je een betrouwbaar iemand getroffen te hebben en krijg je een mailtje met daarin een link, wees ook dan op je hoede. Ook als het mailtje van het wél betrouwbare Ticketswap lijkt te komen.



Via Facebook maken meerdere mensen melding dat ze via nep-links honderden euro’s zijn kwijtgeraakt. Oplichters gaan namelijk geraffineerd te werk. Hun berichten zijn nauwelijks van echt te onderscheiden.



Toch is er een overduidelijke aanwijzing. Stuurt een link in een mail je direct door naar een betaalomgeving zoals bijvoorbeeld iDeal, dan klopt het niet. Een Ticketswap-mail stuurt altijd eerst door naar de officiële Ticketswap-site voordat er betaald kan worden.

Kaartjes voor de Zwarte Cross lijken nog volop te koop via de sociale media. Enige alertheid is wel geboden, want er zijn oplichters actief.